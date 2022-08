Milan-Fiorentina Femminile, la formazione ufficiale rossonera: c’è Asllani

La prima formazione ufficiale della stagione di Maurizio Ganz per Milan-Fiorentina, partita valida per la 1^ giornata di Serie A Femminile

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Fiorentina, partita valida per la 1^ giornata di Serie A Femminile in programma alle 17:30. Prima formazione ufficiale per Maurizio Ganz, che lancia subito dal primo minuto il grande colpo di calciomercato delle rossonere: vale a dire l'ex Psg e Real Madrid Kosovare Asllani. L'attaccante svedese ha dimostrato di che pasta è fatta già nel precampionato, segnando una doppietta nell'amichevole contro il Tokyo Verdy Beleza. Ecco l'undici iniziale.