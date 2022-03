Milan-Fiorentina Femminile 2-0, Panico: “Abbiamo regalato due gol”

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, non ha nascosto il suo rammarico per la sconfitta contro il Milan. Le dichiarazioni

Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, non ha nascosto il suo rammarico per la sconfitta contro il Milan. C'è tanto rammarico nelle sue parole: a suo avviso i gol subiti erano assolutamente evitabili. Queste le dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club viola: "Mi fa arrabbiare che con due disattenzioni abbiamo regalato due reti al Milan. Non abbiamo concesso molto a una squadra che lotta per la Champions League. Le ragazze hanno fatto una buona prestazione: hanno espresso un buon calcio con l'atteggiamento giusto. Purtroppo con due ingenuità andiamo via da qui con zero punti. Dovremo aggiustare qualcosa per quanto riguarda il coraggio. Per affrontare questo finale di campionato ce n'è davvero bisogno tanto".