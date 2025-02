Milan Femminile: Poule Scudetto nel mirino delle rossonere

Ultimi 180 minuti della stagione regolare per il Milan Femminile. Sfide decisive, perché si gioca la piazza per accedere alla Poule Scudetto

Ultimi 180 minuti della stagione regolare in arrivo per le ragazze di Bakker. Sfide decisive, perché ci si gioca - con il Como - l'ultima piazza per accedere alla Poule Scudetto. Dato lo svantaggio negli scontri diretti, servirà fare un punto in più rispetto alle lariane (che affronteranno Lazio e Napoli). La seconda fase, poi, partirà a marzo.