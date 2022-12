Milan femminile, Tucceri Cimini rompe con Ganz: le ultime sul suo futuro

Linda Tucceri Cimini potrebbe lasciare il Milan femminile nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce 'tuttocalciofemminile', la calciatrice rossonera sarebbe in rotta con Maurizio Ganz. Dopo aver fallito il calcio di rigore contro il Como, Tucceri Cimini di fatto non ha più giocato. Il difensore classe '91 potrebbe seguire le orme delle sue ex compagne di squadra Vero Boquete e Valentina Giacinti. La rossonera, infatti, potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, club dove tutt'ora milita la centrocampista spagnola. Il suo passaggio potrebbe essere imminente, in quanto ci sarebbe già un accordo verbale tra le due squadre. Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".