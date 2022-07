Milan Femminile, tre rossonere protagoniste del libro ‘Azzurre’

Le calciatrici rossonere Valentina Bergamaschi, Martina Piemonte e Laura Giuliani , attualmente impegnate in Inghilterra per gli Europei di calcio femminile, sono tra le protagoniste delle pagine del libro “ Azzurre – storia della Nazionale di calcio femminile ”, appena pubblicato dalla Bradipolibri.

Laura Giuliani e Valentina Bergamaschi hanno anche preso parte alla fase finale dei Mondiali del 2019 mentre Martina Piemonte ha esordito in Nazionale maggiore nel 2014 e con la Nazionale Under 17 ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei del 2013 e ai Mondiali del 2014.

Il 23 febbraio del 1968, allo Stadio dei Pini di Viareggio, per la prima volta scende in campo una rappresentativa italiana di calcio femminile per affrontare la forte Cecoslovacchia. Inizia qui la storia della nostra Nazionale, nata ancor prima dell’istituzione di una vera e propria Federazione che gestisse il calcio femminile nel nostro paese. L’opera ripercorre, oltre cinquant’anni di imprese compiute dalle Azzurre: dalla Coppa Europa vinta nel 1969 fino ad arrivare ai giorni nostri con l’imminente fase finale della UEFA Women’s Euro, in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra.