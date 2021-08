Milan Femminile, Thomas: “Grazie al calcio ho ritrovato mia mamma”

Lindsley Thomas, attaccante del Milan Femminile, ha raccontato la sua adolescenza al Corriere della Sera: le sue parole

"Il calcio è una grande passione ma anche un piccolo miracolo che mi ha aiutato a guarire un rapporto importante". Quello con la madre, il quale non è mai stato idilliaco. "Se non fossi stata arrabbiata con mia madre Franceyan, se non fossi stata cresciuta fino a 15 anni da mia nonna Hilarionne, se non avessi avuto l'esempio di mia zia Graciana in una famiglia tutta femminile, non me ne sarei mai andata da Guadalupa".