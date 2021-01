Milan Femminile, squadra al lavoro per Verona: le immagini (Foto)

Milan Femminile, le immagini dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la delusione in Supercoppa Italiana è tempo di guardare avanti per il Milan Femminile. Nella giornata di sabato, le rossonere faranno visita al Verona nel match valido per la 11^ giornata di campionato. Le ragazze di Maurizio Ganz, seconde in classifica a -3 dalla Juventus, sembrano l’unica squadra che può rompere l’egemonia delle bianconere. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, hanno mostrato alcune immagini relative all’allenamento odierno. Eccole.

