Milan Femminile: sette Rossonere convocate in Nazionale | News

Milan Femminile: ecco le Rossonere chiamate in Nazionale

Sono ben sette le calciatrici del Milan Femminile di Maurizio Ganz che risponderanno, in questi giorni, alla chiamata delle rispettive selezioni Nazionali.

Mentre il campionato di Serie A Femminile sarà fermo (ripresa prevista sabato 27 febbraio, ore 12:30, con Pink Bari-Milan Femminile), dunque, molte atlete lasceranno il ‘Vismara‘ per recarsi in giro per il mondo.

Delle sette giocatrici delle Rossonere di Ganz, ben cinque sono azzurre. Si tratta di Valentina Giacinti, Laura Fusetti, Valentina Bergamaschi e Linda Tucceri Cimini, convocate dal Commissario Tecnico Milena Bertolini.

Più Verena Beka, classe 2004, che si unirà all'Italia Femminile Under 19. Convocate, inoltre, anche il portiere Mária Korenčiová dalla Slovacchia e Dominika Čonč dalla Slovenia.