Milan Femminile, quattro gol al Parma e ancora vittoria

Due gol per tempo al Tardini e seconda vittoria consecutiva in Serie A Femminile TIM per il Milan di Ganz: il resoconto della partita.

Stefano Bressi

Quattro gol da quattro marcatrici diverse, tre punti in classifica, porta inviolata e una prestazione davvero convincente. Le rossonere escono rinfrancate dalla trasferta di Parma, vincendo 0-4 e trovando così la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella con il Sassuolo. In rete Bergamaschi e Asllani - con un destro a giro meraviglioso - nel primo tempo, Thrige e Kamila Dubcová nella ripresa, oltre a due reti annullate per fuorigioco alla stessa Dubcová e a Tucceri Cimini nel finale di partita.

Solo segnali positivi, dunque, anche da parte di una difesa sempre attenta e di una Laura Giuliani presente e reattiva nelle poche occasioni concesse al Parma. Era dallo scorso maggio (striscia di quattro) che il Milan non raccoglieva due vittorie di fila in Serie A, e questo deve essere un punto di partenza dopo il difficile avvio di campionato. Pomeriggio dal sapore particolare anche per capitan Bergamaschi, che nel giorno della sua 99ª presenza con la nostra maglia trova il 20° gol in Serie A, e per Linda Tucceri Cimini, che di presenze ne fa 98 e serve l'ennesimo assist. Sabato si torna al PUMA House of Football contro la Sampdoria, alle 14.30, per dare seguito a questo buon momento.

LA CRONACA

Fin dalle prime battute del match, le rossonere rendono evidente la volontà di comandare la partita e di indirizzarla il prima possibile: all'11' gol annullato per fuorigioco a K. Dubcová ma il vantaggio non tarda ad arrivare. Al 18' Adami calcia da lontano e colpisce la traversa, Bergamaschi è più veloce di tutte e sulla ribattuta segna lo 0-1. La formazione di Ganz non smette di spingere e al 36' trova il bis con un'invenzione di Asllani, che dallo spigolo dell'area di rigore calcia a giro di destro sul palo lontano, una traiettoria imparabile per Capelletti e 2-0 Milan.

Pronti-via nella ripresa e subito calcio di rigore per il Milan. a seguito dell'ingenuità di Pirone che scalcia Thomas in area: la stessa Lindsey si incarica della battuta ma si fa respingere la conclusione da Capelletti, che nulla può però sul tap-in vincente di Thrige, che insacca il 3-0. Il Parma reagisce ci rabbia e chiama Giuliani a un triplo intervento ravvicinato, esaltando i riflessi del nostro portiere. Il quarto gol arriva al 79' e porta la firma di Kamila Dubcová, al suo primo gol rossonero: corner di Tucceri Cimini e colpo di testa preciso della ceca che vale il poker. Nel finale c'è spazio per un gol annullato, sempre per fuorigioco, alla stessa Linda e per una traversa dell'altra Dubcová, Michaela.

IL TABELLINO

PARMA-MILAN 0-4

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro (32'st Maia), Heroum, Cox, Jelenčić; Bardin (18'st Farrelly), Silvioni (1'st Cambiaghi), Benoit; Martinovic (38'st Acuti), Pirone (37'st Verrino), Marchao. A disp.: Ciccioli; Caiazzo, Nicolini, Williams. All.: Ulderici.

MILAN (3-5-2): Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz; Soffia (15'st Tucceri Cimini), Bergamaschi, K. Dubcová, Adami (24'st Vigilucci), Thrige (38'st Carage); Thomas, Asllani (38'st M. Dubcová). A disp.: Babb, Beka; Cesarini, Grimshaw, Mascarello. All.: Ganz.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Gol: 16' Bergamaschi (M), 36' Asllani (M), 3'st Thrige (M), 34'st K. Dubcová (M).

Ammonite: 2'st Pirone (P), 17'st Adami (M), 21'st Asllani (M).

Fonte: acmilan.com