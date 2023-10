Milan Femminile, i prossimi impegni per la squadra di Ganz

Hellas Verona in Coppa Italia, Como Women in campionato: calendario intenso per il Milan Femminile guidato da Ganz

(fonte:acmilan.com) - Come nel 2022/23, la stagione del Milan femminile è iniziata con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite. I ko interni contro Roma e Juventus sono stati intervallati dall'orgoglioso successo esterno sul campo del Napoli: la somma è quella di un'immeritata partenza lenta per le rossonere, viste le belle impressioni lasciate in un precampionato competitivo e di alto livello. Il lato positivo, in questo caso, sta in un calendario che consente due occasioni di rilancio immediato.

Siamo in mezzo, infatti, alla prima settimana del 2023/24 con un doppio impegno. L'esordio stagionale in Coppa Italia femminile, con la trasferta sul campo dell'Hellas Verona di Serie B, sarà poi seguito con un'altra partita lontano dal PUMA House of Football: il derby lombardo contro il Como Women, protagonista di una bella partenza con due vittorie nei primi tre turni. Due appuntamenti importanti che rappresentano una grande occasione per rilanciarsi nel migliore dei modi.