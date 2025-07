Milan Femminile: prime amichevoli, nuovo organico e ambizioni al vertice

Tra assenze - Arrigoni (frattura da stress del metatarso), Koivisto (lussazione acromion-claveare), la neo-arrivata Park (problema muscolare al retto femorale) - e una condizione generale ovviamente ancora da consolidare, Bakker ha preso appunti e apprezzato l'impegno del collettivo, aggiornato e non poco attraverso il calciomercato. Il progetto rossonero, appoggiato dalla società, mantiene i capisaldi dell'organico passato e al tempo stesso sta cambiando qualche pedina. Obiettivo: stare nella lotta per il vertice e competere per obiettivi ambiziosi.

Il programma estivo corre e veloce e sabato 2 agosto proporrà la prossima interessante amichevole, al Guzzi di Coccaglio col Rangers, alle 17.00 in diretta su AC Milan Official App e Milan TV. Poi resteranno Fiorentina e Chelsea, in attesa del via ufficiale: Milan-Sassuolo(weekend 23-24/08) ad aprire la Women's Cup che andrà avanti fino a settembre, invece sarà Genoa-Milan (weekend 04-05/10) l'esordio in Serie A Women.