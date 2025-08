Milan Femminile, poker ai Rangers: test positivo per Coach Bakker

Avvio equilibrato al Centro Sportivo Cesare Guzzi di Coccaglio, con poche emozioni nei primi minuti. È il Milan ad andare per primo vicino al gol al 24', quando Appiah controlla di coscia in area e prova la mezza girata che finisce alta. Al 30' le rossonere passano in vantaggio grazie a un autorete maldestro di Cruft che sorprende il portiere Fife e vale l'1-0. Al 45' Dompig scende sulla fascia sinistra e crossa in mezzo, il tocco di Renzotti si trasforma in assist per Ijeh, la quale insacca facilmente il 2-0. L'attaccante svedese è ancora protagonista un minuto dopo: approfitta di un errore difensivo, colpisce il palo superando il portiere in uscita ma infine ribadisce in rete per siglare il 3-0.