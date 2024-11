Milan Femminile, Piga: “La prossima volta dobbiamo iniziare così la partita”

Milan Femminile, le parole di Julie Piga

"Nel secondo tempo siamo rientrate in campo sotto 2-0, non avevamo niente da perdere e quindi siamo andate forti, abbiamo dato tutto perché ci eravamo detto questo nello spogliatoio. Lo abbiamo fatto molto bene, ma la prossima volta dobbiamo iniziare così e farlo nei 90 minuti. Siamo felici di questo punto, ovviamente volevamo i 3 punti ma recuperare quando sei sotto 2-0 è ottimo, per cui siamo felici del punto".