Milan Femminile, Piemonte: “Non è stato semplice giocare con i maschi”

Martina Piemonte , attaccante del Milan Femminile , è intervenuta sulle frequenze di 'Radio Italia' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera, raccontando come non sia stato facile giocare con i maschi da bambina. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Femminile, le parole di Martina Piemonte

"Ho iniziato da bambina a giocare a calcio insieme ai maschi. Non è stato semplice. Ho continuato anche quando le regole non me lo permettevano. Poi, giovanissima sono andata all'estero, in Spagna. Una grande sfida. infine dopo un momento non facile alla Fiorentina è arrivata la chiamata del Milan. Ho ripreso a fare gol e ho riconquistato un posto in Nazionale. Ora sto sviluppando un progetto per aiutare le bambine a giocare a calcio".