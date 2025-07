Milan Femminile, Park: “Essere qui è un sogno che avevo sin da bambina”

"Prima di tutto, sono contenta di arrivare in una grande squadra come il Milan. Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura qui a Milano. Sono molto felice, è un sogno che si realizza, un sogno che avevo fin da bambina. Mi sento felice più che nervosa al momento. Aver partecipato al Mondiale U20 mi ha fatto desiderare ancora di più di giocare a livello internazionale. Penso che poter giocare per il Milan sia una grande opportunità. Il Milan è il primo club professionistico in cui gioco. Sicuramente voglio poter contribuire alla squadra. E inoltre, come attaccante, vorrei segnare tanti gol".