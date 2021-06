Milan Femminile, Padovan: “Seconde in campionato e Coppa Italia, peccato!”

L'opinionista Giancarlo Padovan ha parlato della bella stagione del Milan Femminile. Che rimpianti però per i due secondi posti

L'opinionista Giancarlo Padovan ha parlato della bella stagione del Milan Femminile. I secondi posti in campionato e in Coppa Italia, però, possono rappresentare un rimpianto. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "La stagione delle ragazze di Maurizio Ganz è positiva, ma è un peccato essere arrivate seconde sia in campionato che in Coppa Italia. Di certo però, è stato più importante il secondo posto in campionato perché con questo risultato l’anno prossimo il Milan farà la Champions League". Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>