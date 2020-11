Milan Femminile, non solo Boquete: altro colpo in arrivo / News

Milan Femminile, colpo in arrivo

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Il Milan Femminile ha intenzione di fare sul serio. Dopo l’arrivo di caratura internazionale di Veronica Boquete, la squadra di Maurizio Ganz non si ferma qui e sta per tesserare una nuova giocatrice. Secondo quanto riferisce il portale ‘Mbl.is’, le rossonere sono ad un passo dall’acquistare Gudny Arnadottir, difensore classe 2000 del Valur. L’islandese sarebbe già in Italia per sostenere le visite mediche. Pertanto, l’annuncio è previsto nei prossimi giorni. Milan su un giovane talento dello Sporting CP, ma c’è concorrenza. Le ultime >>>