Milan femminile, Noemi Fedele: “Non vedo l’ora di giocare la Champions”

Noemi Fedele, neo portiere del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto

Noemi Fedele, neo portiere del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero. Ecco cosa ha detto: "Sono molto felice e non vedo l'ora di dimostrare al mister di cosa sono capace. Tutte le esperienze che ho vissuto e le compagne che ho incontrato mi hanno aiutato ad essere qui oggi. Non vedo l'ora di giocare la Champions League, sarà una grande emozione".