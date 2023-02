Milan-Pomigliano Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’

Il Milan Femminile affronterà il Pomigliano alle 14:30 di domenica 12 febbraio. Ecco la match preview di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Continua la stagione del Milan femminile, che completa un ciclo di tre partite in otto giorni ospitando al PUMA House of Football il Pomigliano. Tra le due squadre ci sono 14 punti di differenza in classifica, ma quella della 17ª giornata di Serie A Femminile è una partita da non sottovalutare. Andiamo a presentarla con la nostra Match Preview:

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

La storica vittoria contro la Juventus e il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Fiorentina hanno riportato entusiasmo e serenità nel gruppo rossonero, con gli ultimi due appuntamenti della prima fase (dopo il Pomigliano ci sarà la trasferta sul campo del Como domenica 26 febbraio) che saranno molto importanti per cercare di limare la distanza dai piazzamenti europei e riaprire ancora di più la corsa alla Champions League. Contro le campane non ci saranno le due diffidate, Kosovare Asllani e Marta Mascarello, entrambe indisponibili per infortunio. "Sarà una partita importante per noi, da affrontare nella maniera giusta", ha detto Mister Ganz alla vigilia. "Stiamo bene e vogliamo fare una grande prestazione per arrivare bene alla sosta e ripartire al meglio dopo".

QUI POMIGLIANO

Sesto posto e 14 punti in classifica per il Pomigliano, che cercherà nella Poule Salvezza di confermare la propria presenza in Serie A Femminile per la terza stagione consecutiva. Le campane vengono da un solo punto - 0-0 in casa contro il Parma - nelle ultime tre partite, ma non hanno affatto sfigurato nei match con Juventus e Fiorentina. Le Pantere sono una squadra abituata a giocare di rimessa, capace di colpire in ripartenza - ben tre gol segnati in contropiede, il miglior dato del campionato - e sanno essere incisive nel finale (il 29% dei gol segnati è arrivato negli ultimi 15'). Attenzione alta, quindi, per tre punti importanti da conquistare in chiave seconda fase.

PRE-PARTITA

Quarto incrocio in assoluto tra le due squadre, con le campane che hanno vinto la sfida nel girone d'andata di questo campionato dopo avere perso, con un punteggio complessivo di 8-2, i due incroci della scorsa stagione. Proprio il match di fine ottobre deve servire da monito in vista di una sfida tra due squadre dalle rilevanti differenze statistiche: ad esempio, il Milan ha segnato nei soli primi tempi ben sette gol in più di quanti ne ha messi a segno il Pomigliano nell'intero torneo (21 su 33 per le rossonere, 14 per le Pantere). Le campane sono però la seconda squadra in Serie A femminile per percentuale di duelli vinti (51% contro il 47% del Milan) ed è la migliore per percentuale di tiri in porta (53%). Per le rossonere, inoltre, sarà la 50ª partita casalinga in Serie A Femminile.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Pomigliano verrà trasmessa in diretta alle 14.30 di domenica 12 febbraio su TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere la sfida tra Milan e Pomigliano sarà Ettore Longo, arbitro della sezione di Cuneo. Franco di Padova e Santarossa di Pordenone saranno i due guardalinee, mentre Bruschi di Ferrara agirà da quarto uomo.

La 17ª giornata della Serie A femminile si è aperta oggi, sabato 11 febbraio, con due big match, perché si sono affrontate le prime quattro in classifica: Fiorentina-Juventus 0-3 e Roma-Inter 3-2. Domenica 12 sono previsti due appuntamenti, oltre a Milan-Pomigliano: Parma-Sampdoria alle 12.30 e Sassuolo-Como Women alle 14.30.

Questa l'attuale classifica della Serie A Femminile: Roma* 45; Juventus* 37; Fiorentina* 34; Inter* 32; Milan 28; Pomigliano 14; Como Women, Sassuolo 11; Parma, Sampdoria 10. (* = una partita in più)