Milan Femminile, Marinelli: “Ripartire da zero è stimolante. Mister Corti…”

Sulla percorso d’ora in poi: “Io penso che ogni partita sia importante, partiamo con questa contro la Roma che sappiamo non sarà facile ma per il lavoro che stiamo facendo puntiamo sempre a crescere e migliorare quindi vediamo come andrà, noi ci siamo”.

Sul difficile inizio di stagione: “Come gruppo siamo rimaste sempre unite, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Ci sono diverse cose da migliorare ma ce ne stiamo già occupando insieme al nuovo mister e quindi l’obiettivo resta sempre quello di migliorare e crescere”.

Sull’arrivo al Milan: “Ripartire da 0 è stimolante, cambiare ambiente e trovarsi bene con le nuove compagne è stato per me un nuovo inizio. Spero presto di riuscire ad arrivare ai miei obiettivi personali e a quelli di squadra, continuerò a lavorare per arrivarci”.

Sulla laurea appena conseguita: "Sono stati giorni emozionanti. Prima la convocazione in nazionale maggiore e poi pochi giorni prima della discussione ho scoperto che mi sarei laureata in Svezia. Quindi sono stati giorni ricchi di emozioni positive e lo ricorderò per tutta la vita".

