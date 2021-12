Milan Femminile, le convocate per il match con la Juventus

Ecco le giocatrici a disposizione per l'ultima giornata del girone d'andata del Milan Femminile, domani contro la Juventus.

L'ultima partita del girone d'andata è anche la sfida all'imbattuta capolista, per le rossonere di Mister Ganz: una grande occasione per chiudere al meglio il 2021 e archiviare la sconfitta nel Derby. Queste le convocate per Juventus-Milan, undicesima giornata di Serie A Femminile: