Milan Femminile invitato al Kaif Trophy: le altre partecipanti

Il Milan femminile sarebbe stato invitato insieme alla Juventus al Kaif Trophy, torneo di grande prestigio: ecco le altre partecipanti

Prestigioso invito per il Milan Femminile che, insieme alla Juventus Women, prenderà parte al Kaif Trophy, torneo di grande tradizione. Come riporta il quotidiano spagnolo 'Marca', le gare si disputeranno tra il 5 e l’8 agosto a Leoben, in Austria.