Milan Femminile in rimonta: vittoria storica 3-2 contro la Roma e lotta per la Poule Scudetto!

Non solo l’attacco, ma anche la difesa e il portiere Giuliani sono stati protagonisti di una prestazione stellare. Le sue parate su Ventriglia e Viens hanno tenuto il Milan in partita quando la Roma sembrava vicina a siglare un altro gol. In particolare, la doppia parata di Giuliani, che ha respinto con grande prontezza due conclusioni a pochi passi dalla porta, è stata fondamentale per mantenere la squadra in corsa. Un intervento che ha avuto il valore di un gol e che ha dimostrato la sua immensa qualità e freddezza sotto pressione.

Renzotti è stata un altro punto di riferimento, con le sue incursioni sulla destra che hanno creato più di un’occasione per le compagne. La sua abilità nel servire palloni decisivi è stata fondamentale nel mettere in movimento l’attacco rossonero. La capacità di reagire e di lottare fino all’ultimo ha permesso al Milan di portare a casa una vittoria fondamentale per la Poule Scudetto.

Con questa vittoria, il Milan non solo ha sconfitto le campionesse d’Italia, ma ha anche raggiunto il Como in classifica, mantenendo viva la lotta per il titolo. Le rossonere si sono confermate una squadra solida e determinata, capace di reagire alle difficoltà e di non mollare mai, neanche quando le cose sembrano complicarsi. Una prestazione che dimostra non solo la qualità delle singole, ma anche l’unità e la forza del gruppo, che si è sempre sostenuto a vicenda.

Questa vittoria, ottenuta con cuore e spirito di squadra, è la dimostrazione che il Milan femminile è pronto a lottare per il massimo, con la consapevolezza che ogni partita è una nuova opportunità per scrivere una pagina di storia. La stagione è ancora lunga, ma con una prestazione del genere, le rossonere hanno mostrato a tutti di essere pronte per affrontare qualsiasi sfida.