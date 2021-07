Milan femminile – In arrivo Noa Selimhodzic, prima israeliana in Serie A

Rinforzi in vista per il Milan femminile, allenato da Maurizio Ganz. Noa Selimhodzic, giocatrice classe 2003, potrebbe arrivare a breve

Rinforzi in vista per il Milan femminile, allenato da Maurizio Ganz. Noa Selimhodzic, giocatrice classe 2003, potrebbe arrivare a breve. La promettente centrocampista potrebbe diventare la prima donna israeliana a giocare in un campionato maggiore in Europa e la prima in Serie A. Il tutto a soli 17 anni. Nell'ultima stagione ha giocato in patria, al Maccabi Emek Hefer, segnando 9 gol in 15 partite e ben 13 reti nella Coppa di Stato. A riportarlo è 'ilcalciofemminile.com'. Le top news di oggi: le ultime su Kaio Jorge, Brandt e Kessié