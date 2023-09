PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Dopo aver concluso il mese di agosto, dedicato alla preparazione, con diverse amichevoli utili a entrare in condizione, le rossonere di Mister Ganz si avvicinano a grandi passi all'esordio in campionato, previsto per metà settembre. Si parte con la sfida alle campionesse in carica della Roma tra le mura casalinghe, poi sarà tempo dell'inedito scontro con il Napoli Femminile, promosso in massima divisione.