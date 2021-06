Milan Femminile, il saluto di Salvatori Rinaldi: “È stato un onore”

Deborah Salvatori Rinaldi saluta il Milan su Instagram postando una foto con la maglia rossonera: "È stato un onore, non dimenticherò nulla".

Riccardo Varotto

Deborah Salvatori Rinaldi ha deciso di salutare il Milan con un bellissimo post su Instagram. La calciatrice rossonera ha tante richieste sul mercato e sembra essere molto vicina alla Sampdoria: le sue parole sul social network sono senza dubbio un addio.

"È stato un onore per me aver giocato per uno dei club più importanti al mondo. Ho vissuto un primo anno indimenticabile in cui le soddisfazioni sono arrivate e in cui quello che contava si dimostrava sul campo. L’entusiasmo è stato il motore della nostra squadra. Porto con me tante emozioni positive e tanti sacrifici fatti insieme alle mie compagne, soprattutto perché abbiamo condiviso tante prime volte ed un periodo buio che è stato difficile per tutti.

Di quest’anno però, porto con me anche tante attese a bordo campo, scalpitavo e lavoravo per essere presente e disponibile ma non sono riuscita a vivermi la squadra come avrei voluto. Partecipando! Questo non solo perché ho dovuto recuperare qualche infortunio. Il mio futuro sarà inevitabilmente altrove.

Voglio ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto e scritto, in questi mesi però ho preferito concentrami, lavorare in silenzio e con rispetto. Non dimenticherò mai certe emozioni. Non dimenticherò mai l’amore che ho per Milano. Non dimenticherò mai i cori dei tifosi milanisti. Non dimenticherò mai alcune mie compagne di viaggio. Non dimenticherò mai San Siro. Non dimenticherò mai il gol sotto la curva al derby. Spero di avervi lasciato qualcosa di buono".

La foto raffigura Salvatori Rinaldi girata di schiena con la maglia del Milan e la didascalia è piena di parole dolci e piene d'affetto per il club di via Aldo Rossi. Nei commenti, i tifosi hanno ricambiato con la stessa moneta: tanti i messaggi per salutare la calciatrice con il numero 22.