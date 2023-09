Milan Femminile, il focus di ‘acmilan.com’ su Alia Guagni | News

L'annata successiva (2022/23) è stata dai due volti. Ad alto livello nella prima parte, sfortunata e complicata nella seconda metà a causa dell'infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi di gioco per tutto il finale di stagione. Ma Alia non si è abbattuta e ha lavorato a testa bassa per tornare in campo, ancora più forte di prima. Dopo un ottimo precampionato, i 90 minuti disputati nella prima giornata contro la Roma testimoniano il suo rientro ufficiale e la sua importanza all'interno dello scacchiere di Mister Ganz.

Nella tormentata chiusura di annata, però, era arrivato anche il rinnovo con il Club rossonero, ufficializzato a maggio 2023. Un attestato di stima reciproca. "Prolungare con il Milan è un'emozione veramente grande", aveva detto ai nostri microfoni in quell'occasione. Mentre ora le sue parole - in esclusiva - puntano il mirino verso il futuro. E allora dritti verso il prossimo obiettivo. Partendo da Napoli, alla ricerca di tre punti per dare slancio al proprio cammino in campionato. Compiendo un passo alla volta per sognare e provare a raggiungere traguardi importanti, dando sempre il massimo. LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli in conferenza post Milan-Lazio

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.