Milan Femminile, i numeri della difesa di ferro delle rossonere

“La difesa è un reparto chiave per ogni squadra. Non solo di calcio. Anche, o forse soprattutto, da lì nascono le vittorie delle partite e dei campionati: lo dicono i numeri, lo insegna la storia. Finora il Milan ha subito quindici reti in quindici giornate, collezionando sette clean sheet: numeri che in buona parte spiegano gli undici successi e in generale il secondo posto in classifica.

Maurizio Ganz, una volta sedutosi in panchina, ha gioco-forza introdotto delle modiche nella tattica delle rossonere, in particolare proprio nelle posizioni della sua retroguardia. Dopo aver perso molto presto Federica Rizza per infortunio, come terzino destro ha alternato Francesca Vitale, Nora Heroum e ultimamente anche Valentina Bergamaschi. A sinistra, invece, spazio fisso alle qualità di Linda Tucceri Cimini.

Ma non solo, perché fin dalle amichevoli pre-season il Mister ha scelto di puntare su Stine Hovland, arrivata durante lo scorso calciomercato estivo. Superate le prime difficoltà e conosciuto meglio il campionato italiano, la 29enne norvegese – che fa coppia fissa insieme a Laura Fusetti – sta dando un grande contributo. Attenta, lucida, tosta, brava in marcatura e decisiva in fase offensiva sulle palle inattive.

Come con l’Orobica Bergamo in Serie A e nel Derby di Coppa Italia, quando ha segnato i suoi due gol di questa stagione: il primo di piede, il secondo di testa. Ganz, a livello di centrali, ha comunque altre valide opzioni: a partire da Monica Mendes (ora in recupero da un problema muscolare). Un reparto completo e solido, pronto a confermarsi alla ripresa”.

