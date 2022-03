Milan femminile, Guagni: “Sono in recupero. Spero di rientrare presto”

Alia Guagni, calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn Talks. Ecco le parole del difensore

Alia Guagni, calciatore del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn Talks: "Sono in fase di recupero, spero di rientrare presto. È stato bello tornare in Italia. Sono arrivata in gruppo che mi ha accolto benissimo, è stato emozionante".