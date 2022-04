Milan Femminile, grande vittoria col Pomigliano: 6-2

Partita senza storia al Vismara e terza vittoria consecutiva per il Milan Femminile, stavolta sul Pomigliano: 6-2. Il racconto.

Stefano Bressi

Una prestazione da applausi. Al Vismara le rossonere tornano dopo la sosta con una vittoria roboante contro Pomigliano: 6-2 il risultato finale, maturato principalmente nel primo tempo, chiuso sul 5-1. Doppiette per Bergamaschi e Piemonte, sigilli di Adami e Stapelfeldt per il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Fiorentina ed Empoli. Risultato mai in discussione e "sentenziato" già nella prima mezz'ora di gioco con un approccio deciso, convinto e da grande squadra.

Con questo successo la squadra di Ganz tiene accese le ultime speranze di secondo posto, mantenendosi a 5 lunghezze dalla Roma con ancora due partite da giocare, che per le rossonera saranno prima il Derby e poi la Juventus, prossima avversaria nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia.

LA CRONACA

L'atteggiamento è quello giusto fin dalle prime battute e produce il gol del vantaggio al 5'. quando Thomas sfonda a destra e trova Bergamaschi a due passi dalla porta per l'appoggio facile facile. Raddoppio al 15' con Martina Piemonte, che ritrova il gol dopo il rientro dall'infortunio: cross preciso di Tucceri Cimini e deviazione di testa in anticipo del 18, brava a indirizzare il pallone nell'angolo lontano. Non c'è molto tempo per esultare e al 27' Adami infila il tris con un colpo di testa sul primo palo su corner di Tucceri Cimini, al secondo assist della partita. Al 33' capitan Bergamaschi ruba un pallone al limite dell'area e supera Cetinja con un bel pallonetto che vale il poker. Pomigliano reagisce e accorcia con il gol di Della Peruta ma prima dell'intervallo ci pensa ancora Piemonte a ristabilire le distanze, con un destro chirurgico di controbalzo dal limite.

Ritmi meno frenetici e tanti cambi nella ripresa, le rossonere controllano il risultato e non tremano, nonostante l'eurogol di Moraca al 60'. Il Milan torna a macinare occasioni - con Thomas e Longo specialmente - e confeziona il sesto gol di giornata con Stapelfeldt, entrata da pochi minuti. Al 79' Nina riceve da Thomas - anche per lei due assist - e fulmina Cetinja di destro. Scorrono i titoli di coda del match e del terzo successo consecutivo per la formazione di Ganz.

IL TABELLINO

MILAN-POMIGLIANO 6-2

MILAN (3-4-3): Giuliani; Árnadóttir, Agard, Fusetti; Guagni (12'st Longo), Adami (42'st Selimhodzic), Boureille, Tucceri Cimini (1'st Thrige); Thomas, Piemonte (31'st Stapelfeldt), Bergamaschi (42'st Miotto). A disp.: Babb; Morin; Premoli. All.: Ganz.

POMIGLIANO (4-2-3-1): Cetinja; Apicella, Varriale (1'st Ejangue), Cox, Fusini; Tudisco, Ferrario; Vaitukaityte (1'st Moraca), Ippolito, Banusic (34'st Mastrantonio); Della Peruta. A disp.: Fierro; Capparelli, Landa, Massa, Puglisi. All.: Tesse.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa

Gol: 5' Bergamaschi (M), 15' Piemonte (M), 27' Adami (M), 33' Bergamaschi (M), 39' Della Peruta (P), 43' Piemonte (M), 15'st Moraca (P), 34'st Stapelfeldt (M).

Fonte: acmilan.com

