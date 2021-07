Milan Femminile, Giuliani: “Un’emozione essere qui, progetto stimolante”

Laura Giuliani, nuovo portiere del Milan Femminile, ha rilasciato le prime dichiarazioni alla TV ufficiale del club rossonero

Laura Giuliani , nuovo portiere del Milan Femminile , ha rilasciato le prime dichiarazioni alla TV ufficiale del club rossonero. Queste le parole dell'ex estremo difensore della Juventus: "Per me è un'emozione essere qui . Da milanese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare, sono veramente entusiasta del progetto : non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. È un progetto emozionante, concreto che pensa al futuro".

Infine si parla di obiettivi: "Il fatto di venire qua è uno stimolo grandissimo per me per andare a migliorare determinati aspetti che magari non ho allenato in precedenza, magari avendo delle richieste diverse da parte del mister o della società. Oltretutto credo che qui ci siano tutte le condizioni necessarie per poter far bene".