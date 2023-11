Milan Femminile, il focus sul nostro portiere Laura Giuliani | News

Tornando al qui e ora, in questa fase iniziale di stagione impegnativa e molto sfidante Giuliani ha risposto presente con diversi interventi decisivi. Che sono quasi "ordinaria amministrazione" per un portiere come lei. Questo a conferma che Mister Ganz e tutta la squadra sanno di poter contare su un elemento di assoluto valore tra i pali, coadiuvata da Babb, Copetti e Fedele, pronte a dare il loro contributo quando chiamate in causa. La testa fissa sugli obiettivi, le mani reattive per parare e per raggiungerli.

Ed è stata lei, nell'intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni, a suonare la carica in previsione dei prossimi impegni. Dopo due terzi posti consecutivi in campionato, che per il precedente format del campionato non sono valsi il pass per la Women's Champions League (ma nel 2023/24 sì), la squadra vuole meritarsi una nuova vetrina europea dopo quella conquistata nel 2021. I risultati in queste prime sei giornate non hanno del tutto sorriso alle rossonere. Ma il cammino è lungo e il gruppo ha la giusta consapevolezza per giocarsi fino alla fine un posto tra le prime tre.

