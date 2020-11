Milan Femminile, Giacinti: “Livello del campionato italiano cresciuto molto”

Milan, Giacinti sul calcio femminile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valentina Giacinti, intervenuta durante From Milan With Love: Next Gen, ha parlato del calcio femminile giovanile in Italia: “Il mio consiglio è di inseguire i loro sogni. Avvicinarsi al calcio giovanile ora è più semplice, tante ragazzine ora si iscrivono. La cosa fondamentale è che tante straniere stanno venendo a giocare nel nostro campionato, il livello è cresciuto”.

BENNACER INSEGNA IL FRANCESE A THEO: LE PAROLE DIVERTENTI DELL’ALGERINO>>