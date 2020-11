Milan Femminile, Giacinti ‘is on fire’: i numeri del capitano rossonero / News

Milan Femminile, Giacinti in forma smagliante

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Vittoria tanto importante quanto sudata per il Milan Femminile, che ha battuto di misura la Roma grazie al rigore di Valentina Giacinti. Un risultato che permette alla squadra di Maurizio Ganz di mantenere il passo della Juventus, prima in classifica con tre punti di vantaggio. Numeri importanti per la squadra, ma soprattutto per il capitano rossonero che, con il gol di oggi, ha segnato la rete numero 7 nelle ultime 6 partite. Una media gol spaventosa per conquistare l’obiettivo stagionale: la Champions League. QUESTE LE PAROLE DI GIACINTI >>>