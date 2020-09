Milan femminile, Ganz: “Qui c’è un bel progetto. Vogliamo vincere trofei”

Milan Femminile, parla il tecnico Ganz. Le dichiarazioni sulla Giacinti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, attuale allenatore del Milan Femminile, ha parlato delle sue ragazze ai microfoni di The Athletic. Ganz ha dichiarato: “Nel calcio devi vincere trofei. Questo è il nostro obiettivo, cercare di arrivare al top. Il nostro obiettivo per quest’anno è qualificarci alla Champions League e successivamente pensare a costruire una squadra in grado di lottare per il titolo. Con Valentina Giacinti, che ha vinto tre titoli di capocannoniere con tre squadre diverse, possiamo farcela. Ha segnato qualcosa come 235 gol in 290 partite, un’incredibile media gol. C’è un grande progetto qui al Milan. Tutto il club crede in noi e ci supporta”. ZLATAN IBRAHIMOVIĆ POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE REAZIONI DEI TIFOSI SUI SOCIAL >>>