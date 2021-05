Milan Femminile, Ganz: “Qualificazione in Champions storica, faremo bene”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo la storica qualificazione in Champions League

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo la storica qualificazione in Champions League. Queste le dichiarazioni: "Il primo derby vinto rimarrà nella storia, questa qualificazione alla Champions ancora di più. Il merito è di queste splendide giocatrici che hanno dato tutto fin dal primo giorno. Ma non è ancora finita perché abbiamo ancora una finale di Coppa Italia da giocarci. Grazie alle ragazze e al mio staff e ovviamente a tutti i tifosi che ci hanno seguito in tanti davanti alla tv. Siamo entrati in punta di piedi, ci siamo calati in questa grande avventura. Abbiamo fatto un grande percorso e abbiamo meritato la qualificazione alla prossima Champions. Le ragazze hanno fatto un grande lavoro. Aspettavamo questo giorno anche per capire quando andare in ritiro. Il 18 agosto avremo la prima partita europea, quindi riprenderemo gli allenamenti i primi di luglio. Siamo convinti di poter fare bene anche in Champions".