Milan Femminile, Ganz: “Noi come la squadra di Pioli, vi spiego”

Milan Femminile, il paragone di Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha paragonato la sua squadra a quella di Stefano Pioli. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Stiamo facendo delle grandissime cose, dodici partite e undici vittorie, una sola sconfitta su calcio di rigore, e permettetemi di dire una sconfitta immeritata, meritavamo il pareggio contro la Juventus. È una sconfitta che dà anche valore perché nel corso della stagione la Juve ha fatto quattro gol alla Fiorentina, alla Roma e al Sassuolo. Ieri è stata una partita molto difficile ma abbiamo vinto meritatamente. Quest’anno abbiamo preso tante straniere, per comunicare al meglio loro fanno corsi di italiano e noi di inglese, abbiamo preso anche altre italiane. È un buon percorso ma non abbiamo ancora fatto niente, il percorso è ancora lungo ma ci crediamo. Mister Pioli ha detto che il Milan maschile è una squadra che non molla mai, io dico che tutte e due le squadre sotto questo aspetto si somigliano tantissimo. Anche la mia squadra non molla mai, abbiamo ribaltato delle partite incredibili, sono molto molto contento”. Mister Ganz ha parlato di un ricordo che lo lega a Zlatan Ibrahimovic: la curiosità >>>