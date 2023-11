Milan Femminile, Ganz: “Abbiamo l’obbligo di crederci in ogni momento”

Su cosa devono migliorare: "Dobbiamo sapere gestire di più la palla, delle volte dobbiamo avere pazienza e non verticalizzare velocemente. L’entusiasmo non è stato perso, sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti lungo la strada, però abbiamo 11 partite della season dove possiamo fare bene. Abbiamo l’obbligo di crederci sempre, in ogni momento, non solo nelle partite ma in settimana, cercare di migliorarci e dare il massimo perché questo sicuramente non è il Milan che ci aspettavamo tutti".

Su cosa fare per i pochi gol: "Negli ultimi 4 anni siamo state il secondo/terzo attacco del campionato. Per migliorare dobbiamo essere più cattive e più determinate. Siamo andate in gol con tutti gli attaccanti ma, tranne Asllani, abbiamo fatto un gol a testa, per cui dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché abbiamo giocatrici che sanno fare gol. Dobbiamo approfittare degli errori degli avversari ma dobbiamo essere più capaci noi di imporre la nostra qualità tecnica".

