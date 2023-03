Milan Femminile, Ganz: “Dobbiamo lavorare per migliorarci”

In seguito alla sconfitta allo scadere per 3-1 contro la Roma , il tecnico del Milan Femminile Maurizio Ganz ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Da lunedì dobbiamo cominciare a pensare alla Juventus, consapevoli che possiamo migliorare ancora di più, sperando di recuperare giocatrici, perché non dimentichiamo le assenze di Mascarello, Asllani. Thomas ha fatto un allenamento in settimana e Gudny ne ha fatti due. Avevamo tante giocatrici che non stavano bene, però è così e l'umica maniera è lavorare per migliorarci".