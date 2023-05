Milan Femminile, Ganz: “Vogliamo chiudere nel miglior modo possibile”

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby contro l'Inter

Maurizio Ganz , tecnico del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club in vista del match contro l' Inter , in programma alle ore 14.30 di sabato 27 maggio. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Sarà un Derby importante per entrambe le squadre. Ci avviciniamo ad una partita che chiuderà la nostra annata e quindi cercheremo di farci trovare pronte per concludere questo cammino nel miglior modo possibile".