Milan femminile, Fusetti premiata da Baresi per le 100 presenze: “Onorata”

Laura Fusetti, calciatrice del Milan femminile, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia rossonera: ecco le immagini della celebrazione

Laura Fusetti ha raggiunto la presenza numero 100 con la maglia del Milan . Un grande traguardo che è stato degnamente celebrato da tutta la squadra con tanta di 'benedizione' da parte di Franco Baresi . Queste le dichiarazioni della calciatrice: "E' un onore aver ricevuto la maglia delle 100 presenze da colui che ha reso possibile usare la numero 6 al Milan (Baresi, ndr). E' sempre stato un onore, ma anche un po' "un'ansia" perché sapevo di rendere onore a quel numero. Vorrei ringraziare la società, il mister, lo staff, perché nonostante le varie difficoltà ormai al Milan mi sento a casa. Sono arrivata alle 100 presenze, è bellissimo. Voglio ringraziare tutte le mie compagne. Ormai qua è come se fosse casa mia. Ovviamente grazie alle mie compagne perché senza di loro non avrei raggiunto le 100 presenze".

Sono arrivati anche i complimenti dell'a.d. del Milan Ivan Gazidis: "Laura, voglio solo dire congratulazioni per aver raggiunto 100 partite. E' un grande traguardo. Voglio anche ringraziarti per il tuo impegno nei confronti del club settimana dopo settimana. Ci rendi tutti orgogliosi. Speriamo in molte altre partite e qualche trofeo in futuro. Buona giornata, non vedo l'ora di rivederti presto".