Milan Femminile, il focus di ‘acmilan.com’ su Allyson Swaby | News

(fonte: acmilan.com) Il suo primo mese in rossonero è stato "interrotto" dalla pausa nazionali. Che l'ha portata prima a Kingston (Giamaica) e poi a Toronto (Canada) per due match di qualificazione olimpica. Allyson Swaby , 27 anni compiuti da poco, è tornata al PUMA House of Football dopo aver smaltito la lunga trasferta atlantica. E ha giocato uno spezzone nella trasferta di Napoli. Ora è pronta e determinata a ritrovare una maglia al centro della difesa per il big match contro la Juventus. Il capitano della nazionale giamaicana ha debuttato con la nostra maglia il 17 settembre nella sfida inaugurale contro la Roma, persa per 4-2. Proprio quella Roma che l'aveva lanciata sul panorama nazionale ed europeo nel novembre 2018, dopo la breve parentesi in terza serie islandese al Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar.

Contro le rossonere e con la maglia della formazione capitolina, oltretutto, Swaby ha partecipato al successo ai rigori nella Finale di Coppa Italia del 2021/22. La prestazione alla 1ª giornata di campionato contro la sua ex squadra ha giustificato in maniera evidente i motivi per cui il Milan l'abbia scelta per questa e per le prossime stagioni. Rocciosa, veloce, attenta e spesso provvidenziale in chiusura. Una giocatrice a suo agio nel giocare un calcio più aggressivo pur dovendo difendere con molti metri di campo alle spalle. Allyson, per caratteristiche e attitudine, può farlo e rende molto bene in questo tipo di situazioni.