Milan Femminile, il focus di ‘acmilan.com’ su Gloria Marinelli | News

(fonte: acmilan.com) Il sorriso e l'entusiasmo sono il suo biglietto da visita. Good vibes, sempre. Gloria Marinelli è talentuosa, creativa ed estroversa, trascina il gruppo con il suo slancio. È coinvolta e benvoluta, ma non è solo questo. Quando in campo si accende ha guizzi di assoluta qualità, sa cambiare le partite con un dribbling o con un tiro a giro, con un inserimento o una zampata in mischia. In estate ha compiuto uno dei salti calcisticamente più complessi, dall'Inter al Milan, senza cambiare città ma cambiando sostanzialmente tutto.

Una scelta importante e ponderata, per "ritrovare stimoli e fiducia", come lei stessa ci aveva confidato nella sua prima intervista con i colori rossoneri addosso. Non ha avuto paura di mettersi in gioco, di rischiare tutto per ridare vigore a una carriera che è nata sotto una buonissima stella. Gloria è sempre stata un faro delle nazionali giovanili azzurre, un cammino impreziosito da due medaglie di bronzo (Europei U17 e Mondiali U17), vinte entrambe nel 2014. Con i suoi gol, partendo dall'esterno, ha spinto l'Inter in Serie A e nel massimo campionato è stata trascinatrice delle nerazzurre.