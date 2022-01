Milan Femminile, ecco la classifica di campionato dopo 11 giornate

Il campionato del Milan Femminile è arrivato al giro di boa, ecco qual è la situazione della classifica a metà della stagione.

Il campionato del Milan Femminile è arrivato a metà. Le rossonere erano partite a inizio stagione con molto entusiasmo e tante speranze, ma al momento le cose non stanno andando proprio come previsto. Lo scorso anno era arrivato un secondo posto storico, il primo e dunque la prima qualificazione alla Champions League femminile. L'obiettivo era confermarsi e, magari, migliorare le cose. Tuttavia, come detto, al momento il Milan Femminile sta andando molto peggio. La squadra di Maurizio Ganz non riesce a giocare come lo scorso anno e alcune dinamiche interne hanno sicuramente influito. La classifica vede il Milan al quarto posto. Eccola.