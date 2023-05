Milan Femminile, Dompig: “Sono onorata di segnare per questa squadra”

Milan Femminile, le parole di Chanté Dompig

"In questo momento mi sento molto bene, prima stavo male perché questo infortunio è durato tanto. Sono molto contenta di tornare in campo con la squadra, ho guardato tutte le partite dalla tribuna quindi ho visto un po' il gioco e al mio rientro ero già pronta. Ho la fame e la voglia di giocare con loro. Sono onorata di fare gol per questa squadra. Durante questo periodo difficile loro mi hanno aiutata tantissimo. Ho fatto questo gol per questo club, per le mie compagne e per la mia famiglia. Juventus? Loro sono una grande squadra e lo sappiamo. Dopo il primo tempo abbiamo parlato in spogliatoio dicendoci di svegliarci e dare tutto nel secondo tempo: lo abbiamo fatto".