Milan Femminile, Corti: “La prossima volta meglio brutte ma vincenti”

"L'aspetto caratteriale è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare perché deve perdurare durante tutta la durata della gara. E dobbiamo imparare a gestire meglio l'aspetto emotivo, quindi anche se si dovesse subire la rete del pareggio non dobbiamo inchinarsi e continuare a giocare. Le prestazioni sono state buone quindi sono soddisfatto da quel punto di vista. In una condizione come questa si preferirebbe fare i tre punti piuttosto che fare una buona prestazione. Bisogna partire da qualche cosa in questo momento. Vedo che l'espressione di un gioco comincia a dare la sua applicazione, per la prossima partita meglio brutte ma vittoriose".

"È stata una partenza ad handicap, a metà settimana la partita la partita con l'Inter e questa preparata in metà settimana perché le Nazionali sono tornate giovedì. Non è stato facile, ora giocheremo un giorno prima, ma lavoreremo da martedì per cui magari riusciremo a sviluppare determinati principi che vogliamo portare avanti da ora in poi". LEGGI ANCHE: Allenamento Milan, le ultime da Milanello su Leao e Okafor >>>

