Milan Femminile, Cordone: “Alla squadra non posso rimproverare niente”

Milan Femminile, le parole di Davide Cordone

"Alla squadra non posso rimproverare nulla perché le ragazze hanno avuto l'atteggiamento giusto. Soprattutto negli ultimi 25' ho visto una squadra vogliosa di raggiungere la vittoria. Non ci siamo riusciti e c'è rammarico, ma dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare quelle situazioni in cui c'è difficoltà. Sul gol subito, sulla palla persa e più cattiveria davanti alla porta. Lavorare in settimana sicuramente, l'unica medicina che conosco è il lavoro. Sicuramente non è un periodo facile perché le aspettative erano diverse, dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare con serenità. Non ci deve essere la pesantezza dell'ambiente, anche perché i primi a non essere soddisfatti siamo noi e le giocatrici".