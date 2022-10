Milan femminile, le convocate per la partita di domani contro la Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le calciatrici convocate da Maurizio Ganz per la partita contro la Juventus

Domani pomeriggio, alle 14.30, il Milan femminile di Maurizio Ganz affronterà in campionato la Juventus. La gara sarà valida per la 7^ giornata della Serie A femminile e per l'occasione verrà disputata all'AlbinoLeffe Stadium. Sul proprio sito ufficiale, il club rossonero ha riportato le rossonere convocate da Ganz.