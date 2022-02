Milan femminile, le convocate di Ganz per la sfida contro il Sassuolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le convocate di Maurizio Ganz per la partita di domani contro il Sassuolo

Le rossonere tornano in campo dopo la sosta per le nazionali, e lo fanno per uno degli impegni più importanti della stagione: uno scontro diretto cruciale in chiave Champions League. Queste le convocate di Mister Ganz per Sassuolo-Milan, quarta giornata di ritorno della Serie A Femminile in programma domani alle 14.30: