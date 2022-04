Milan femminile, le convocate di Ganz per il match contro il Pomigliano

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso nota la lista delle convocate di Maurizio Ganz per il match contro il Pomigliano

(fonte acmilan.com) - Parte la volata finale di Serie A Femminile per le rossonere, di nuovo in campo in campionato dopo tre settimane. Domani alle 14.30 al Vismara si gioca Milan-Pomigliano, e queste sono le giocatrici convocate per la 20ª giornata: